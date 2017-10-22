Боевая авиация России парализовала Ижевск пробками особо крупного калибра

Опубликована: Сегодня 16:25





Выступление авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» Военно-воздушных сил России вызвало небывалый ажиотаж.

Авиашоу, призванное привлечь внимание населения к акции «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации - Твой выбор!» привлекло внимание ижевчан еще на этапе проведения тренировочных полетов. В итоге сегодня уже около 11:00 город встал в гигантских пробках. В переполненный общественный транспорт не смог доставить на шоу всех желающих.

Многим пришлось смотреть шоу там, где их застало начало зрелища. Наиболее смелые любители авиации забрались на крыши домов в центре города.Когда толпа начала расходиться оказалось светофоры не справлялись с огромным потоком и ГИБДД пришлось вручную регулировать движение транспорта. Общественный транспорт брали штурмом прибывающие с набережной люди.Вместе с тем, не смотря на все трудности, социальные сети переполнены восторженными отзывами о самом шоу.