Новая авария с автобусом из Самары в Удмуртию

Опубликована: 22 Октября 2017 г. 20:21





«12 человек госпитализировано в Чистопольскую Центральную районную больницу: один в тяжелом состоянии - водитель автобуса, четыре - в состоянии средней степени тяжести, семь - в удовлетворительном состоянии», - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.Напомним, что ДТП произошло накануне вечером, 21 октября, на трассе «Чистополь – Нижнекамск». Водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. Ранее также была информация, что в аварии пострадали семь человек