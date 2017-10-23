Новая авария с автобусом из Самары в Удмуртию

Опубликована: 22 Октября 2017 г. 20:21

12 человек доставили в больницу после аварии с автобусом «Самара – Сарапул» в Татарстане, пишет СУСАНИН.

«12 человек госпитализировано в Чистопольскую Центральную районную больницу: один в тяжелом состоянии - водитель автобуса, четыре - в состоянии средней степени тяжести, семь - в удовлетворительном состоянии», - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Напомним, что ДТП произошло накануне вечером, 21 октября, на трассе «Чистополь – Нижнекамск». Водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. Ранее также была информация, что в аварии пострадали семь человек



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