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Движение по пер.Северный временно закрыли в Ижевске
Опубликована: Сегодня 08:30 Движение транспорта по переулку Северный временно закрыли в Ижевске. Как сообщает пресс-служба МУП «Ижводоканал», ограничение будет действовать на участке от ул. Коммунаров до ул. Удмуртская.
Причиной для ограничения проезда стало проведение ремонта водопроводной камеры по адресу улица Удмуртская, 255. Работы продлятся с понедельника, 23 октября по 6 ноября. Будут заняты две крайних правых полосы по улице Удмуртская по ходу движения в центр
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