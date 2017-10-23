Движение по пер.Северный временно закрыли в Ижевске

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: yandex.ru/maps фото: yandex.ru/maps

Причиной для ограничения проезда стало проведение ремонта водопроводной камеры по адресу улица Удмуртская, 255. Работы продлятся с понедельника, 23 октября по 6 ноября. Будут заняты две крайних правых полосы по улице Удмуртская по ходу движения в центр