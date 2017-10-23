Движение по пер.Северный временно закрыли в Ижевске

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: yandex.ru/maps
Движение транспорта по переулку Северный временно закрыли в Ижевске. Как сообщает пресс-служба МУП «Ижводоканал», ограничение будет действовать на участке от ул. Коммунаров до ул. Удмуртская.

Причиной для ограничения проезда стало проведение ремонта водопроводной камеры по адресу улица Удмуртская, 255. Работы продлятся с понедельника, 23 октября по 6 ноября. Будут заняты две крайних правых полосы по улице Удмуртская по ходу движения в центр
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