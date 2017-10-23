В Ижевске неизвестные ограбили театр Les Partisans

Опубликована: Сегодня 09:40

фото: vk.com/Павел Зорин
В Ижевске неизвестные ограбили театр Les Partisans. В пятницу, 20 октября, кто-то проник в реквизитную и украл деньги из кассы (всего около семи тысяч рублей) и ценные вещи. Как сообщил режиссер Павел Зорин на своей странице «ВКонтакте», злоумышленники проникли в здание из подвала, выбив канализационный люк.

«Какие-то бомжи, алкоголики или наркоманы залезли из подвала, выбив канализационный люк, к нам в реквизитную в Арт-резиденции. Перевернули все вверх дном и утащили то, что смогли протиснуть в этот самый люк, а именно две сумки со всеми звуковыми проводами, удлинители и часть светового оборудования» - рассказал Павел у себя на странице.

На данный момент преступлением занимается полиция, а ижевчане помогают театралам подготовиться в к следующему выступлению - кто рублем, а кто недостающим оборудованием.



Загрузка...
Теги
видео мода природа бизнес долг ветеран Москва кино лес Сарапул Удмуртия суд Глазов вода транспорт свадьба дороги ГИБДД ЖКХ занятость Малая Пурга ремонт наркотики Игра выборы погода терроризм праздник рейтинг выставка музыка оружие медицина ИжГТУ футбол Дмитрий Медведев ДТП звезда армия торговля бюджет животные США Госсовет УР финансы Ижевск семья Владимир Путин туризм образование Балезино телевидение творчество правительство здоровье Александр Волков самолет Можга убийство спортсмен штраф промышленность Голливуд дети Новый год/Рождество школа инвалид Россия СМИ Воткинск хоккей Ува строительство фестиваль Украина пристав конкурс безопасность банк депутат пожар преступление физкультура Ижавто пенсия Интернет зоопарк розыск СКП молодежь алкоголь полиция траур Завьялово религия технологии ГЖД МЧС МВД прокуратура
Все теги
Яндекс.Погода