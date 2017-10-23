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В Ижевске неизвестные ограбили театр Les Partisans
Опубликована: Сегодня 09:40 В Ижевске неизвестные ограбили театр Les Partisans. В пятницу, 20 октября, кто-то проник в реквизитную и украл деньги из кассы (всего около семи тысяч рублей) и ценные вещи. Как сообщил режиссер Павел Зорин на своей странице «ВКонтакте», злоумышленники проникли в здание из подвала, выбив канализационный люк.
«Какие-то бомжи, алкоголики или наркоманы залезли из подвала, выбив канализационный люк, к нам в реквизитную в Арт-резиденции. Перевернули все вверх дном и утащили то, что смогли протиснуть в этот самый люк, а именно две сумки со всеми звуковыми проводами, удлинители и часть светового оборудования» - рассказал Павел у себя на странице.
На данный момент преступлением занимается полиция, а ижевчане помогают театралам подготовиться в к следующему выступлению - кто рублем, а кто недостающим оборудованием.
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