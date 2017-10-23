В Ижевске неизвестные ограбили театр Les Partisans

Опубликована: Сегодня 09:40



фото: vk.com/Павел Зорин фото: vk.com/Павел Зорин

«Какие-то бомжи, алкоголики или наркоманы залезли из подвала, выбив канализационный люк, к нам в реквизитную в Арт-резиденции. Перевернули все вверх дном и утащили то, что смогли протиснуть в этот самый люк, а именно две сумки со всеми звуковыми проводами, удлинители и часть светового оборудования» - рассказал Павел у себя на странице.На данный момент преступлением занимается полиция, а ижевчане помогают театралам подготовиться в к следующему выступлению - кто рублем, а кто недостающим оборудованием.