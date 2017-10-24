О необходимости замены шин на зимние напомнили автомобилистам Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:50



фото: tytinteresno.com фото: tytinteresno.com

Зимняя резина должна быть установлена на всех колесах транспортного средства. При этом не допускается установка шин разных размеров и конструкций, с разными рисунками протектора, одновременно новых и б/у, морозостойких и неморозостойких.

При смене резины на зимнюю нельзя забывать и о знаке "Шипы", который должен быть закреплен на заднем стекле автомобиля. С апреля 2017 года за отсутствие такого знака при наличии ошипованных шин сотрудники ГИБДД вправе вынести предупреждение или наложить на автовладельца штраф в размере 500 рублей.