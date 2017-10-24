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О необходимости замены шин на зимние напомнили автомобилистам Удмуртии
Опубликована: Сегодня 11:50 Госавтоинспекция Удмуртской Республики напоминает водителям о том, что в зимний период запрещена эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами
Зимняя резина должна быть установлена на всех колесах транспортного средства. При этом не допускается установка шин разных размеров и конструкций, с разными рисунками протектора, одновременно новых и б/у, морозостойких и неморозостойких.
При смене резины на зимнюю нельзя забывать и о знаке "Шипы", который должен быть закреплен на заднем стекле автомобиля. С апреля 2017 года за отсутствие такого знака при наличии ошипованных шин сотрудники ГИБДД вправе вынести предупреждение или наложить на автовладельца штраф в размере 500 рублей.
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