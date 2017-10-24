Постпред главы Удмуртии увидел преимущество новой «Лады», сравнив с ценами на ремонт ведомственных иномарок

Опубликована: Сегодня 13:05



фото: centr-doors.ru фото: centr-doors.ru

«Я в шоке был. Мы тратили миллион в год на ремонт этих машин. Сейчас я езжу на «Ладе Весте» с наклейками «Сделано в Удмуртии» и «Инвестируй в Удмуртию». У нас две «Весты». Я надеюсь, что скоро мы сделаем замену. Одну отдадим муниципалитетам, а себе возьмем SW Cross. Мы будем продвигать самую хорошую машину, которая только есть в Удмуртии. Она стоит меньше, чем ремонт иномарок», - сказал Хомич.Напомним, в июле 2017 года постпредство главы Удмуртии объявило о продаже служебных иномарок. На торги выставили Audi A6 и Audi A8 L 2009 года выпуска.