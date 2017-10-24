Строитель велодорожек имени Дениса Агашина будет осваивать бюджет Ижевска

Опубликована: Сегодня 13:08





По словам Артема Богданова, перед ним, как руководителем управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска, уже поставили первоочередные задачи.

«Проводился конкурс, но я, так понимаю, кандидат не был выбран, и мне предложили возглавить управление. Задачи уже поставили – завершить работы по реконструкции и благоустройству бульвара Гоголя и достойно провести зимнее содержание города. И, конечно, формирование федеральных программ», – рассказал Богданов информагентству СУСАНИН.

Своего отношения к бюджету столицы Удмуртии Богданов и не скрывает. Так, он прямо заявил, что считает основной проблемой «отсутствие должного финансирования».

Такое отношение к городским финансам у нового начальника управления благоустройства и транспорта давно не новость. При главе города Денисе Агашине Богданов прославился освоением бюджета на строительстве велодорожек.

Артем Богданов тогда возглавлял ООО «Стройполимер» и был общественным советником сити-менеджера Ижевска. При проверке исполнения муниципального заказа осенью 2014 года правоохранительные органы выявили подмену реальных показателей по стоимости и объемам работ по обустройству велодорожек и ремонту тротуаров. Цена, как сообщил сайт «День.ORG», была фактически завышена более чем на 5 млн. рублей. Потом было возбуждено еще одно дело –по статье «халатность». Вопросы у следователей появились уже к заказчику того же контракта – подразделению администрации Ижевска, казенному учреждению «Служба благоустройства и дорожного хозяйства».

Тогда Богданов получал муниципальные заказы на миллионы рублей – 19 млн. рублей в 2013-ом и 90 млн. рублей в 2014-ом. В 2015 году стоимость госконтракта достигла 147,6 млн. рублей. При этом конкурент «Стройполимера» – ООО «Ижевская строительная компания» – на торгах предлагала выполнить заказ за меньшую стоимость. Но общественному советнику Дениса Агашина всегда удавалось выигрывать.

Теперь задача значительно облегчится: Артем Богданов будет сам заниматься определением стоимости госконтрактов и выбирать подрядчиков.

