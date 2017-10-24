Строитель велодорожек имени Дениса Агашина будет осваивать бюджет Ижевска

Опубликована: Сегодня 13:08

По словам Артема Богданова, перед ним, как руководителем управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска, уже поставили первоочередные задачи. 

«Проводился конкурс, но я, так понимаю, кандидат не был выбран, и мне предложили возглавить управление. Задачи уже поставили – завершить работы по реконструкции и благоустройству бульвара Гоголя и достойно провести зимнее содержание города. И, конечно, формирование федеральных программ», – рассказал Богданов информагентству СУСАНИН.

Своего отношения к бюджету столицы Удмуртии Богданов и не скрывает. Так, он прямо заявил, что считает основной проблемой «отсутствие должного финансирования».

Такое отношение к городским финансам у нового начальника управления благоустройства и транспорта давно не новость. При главе города Денисе Агашине Богданов прославился освоением бюджета на строительстве велодорожек.

Артем Богданов тогда возглавлял ООО «Стройполимер» и был общественным советником сити-менеджера Ижевска. При проверке исполнения муниципального заказа осенью 2014 года правоохранительные органы выявили подмену реальных показателей по стоимости и объемам работ по обустройству велодорожек и ремонту тротуаров. Цена, как сообщил сайт «День.ORG», была фактически завышена более чем на 5 млн. рублей. Потом было возбуждено еще одно дело –по статье «халатность». Вопросы у следователей появились уже к заказчику того же контракта – подразделению администрации Ижевска, казенному учреждению «Служба благоустройства и дорожного хозяйства».

Тогда Богданов получал муниципальные заказы на миллионы рублей – 19 млн. рублей в 2013-ом и 90 млн. рублей в 2014-ом. В 2015 году стоимость госконтракта достигла 147,6 млн. рублей. При этом конкурент «Стройполимера» – ООО «Ижевская строительная компания» – на торгах предлагала выполнить заказ за меньшую стоимость. Но общественному советнику Дениса Агашина всегда удавалось выигрывать.

Теперь задача значительно облегчится: Артем Богданов будет сам заниматься определением стоимости госконтрактов и выбирать подрядчиков.


Теги
здоровье погода депутат Москва бизнес ветеран школа занятость ГЖД транспорт Россия религия ГИБДД прокуратура рейтинг творчество суд банк Воткинск долг Интернет убийство бюджет торговля траур строительство ремонт зоопарк технологии ИжГТУ кино пристав мода алкоголь армия фестиваль свадьба оружие СКП МВД туризм финансы вода Можга спортсмен Малая Пурга звезда СМИ промышленность розыск Владимир Путин Александр Волков преступление пенсия Игра Сарапул животные безопасность хоккей Дмитрий Медведев видео музыка выставка Госсовет УР дороги пожар лес природа выборы молодежь дети правительство ЖКХ наркотики ДТП Удмуртия штраф Голливуд футбол Ува Украина Глазов МЧС Новый год/Рождество терроризм Завьялово семья физкультура телевидение Балезино полиция Ижавто праздник США самолет конкурс медицина образование Ижевск инвалид
Все теги
Яндекс.Погода