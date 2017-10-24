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Почти килограмм конопли вырастил на своем участке пенсионер из Каракулинского района
Опубликована: Сегодня 19:25 Сотрудники отделения полиции «Каракулинское» в дер. Кудекса в доме 69-летнего пенсионера обнаружили 914 граммов конопли. Мужчина пояснил правоохранителям, что растение, содержащее наркотические вещества, собрал на своем участке. По факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере следователи возбудили уголовное дело.
МВД по Удмуртской Республике напоминает, что посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, уголовно наказуемо. Санкция ст. 231 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Обо всех известных фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ сообщайте в полицию по телефону 02 (со всех мобильных – 102).
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