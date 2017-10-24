Почти килограмм конопли вырастил на своем участке пенсионер из Каракулинского района

Опубликована: Сегодня 19:25



фото: misanec.ru фото: misanec.ru

МВД по Удмуртской Республике напоминает, что посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, уголовно наказуемо. Санкция ст. 231 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Обо всех известных фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ сообщайте в полицию по телефону 02 (со всех мобильных – 102).