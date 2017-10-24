|
Брат с сестрой погибли при пожаре в Ижевске
Опубликована: Сегодня 08:30 Брат с сестрой погибли в огне в одном из жилых домов по ул. Оборонная в Ижевске. Тела хозяина дома – 32-летнего мужчины и его 40-летней сестры после тушения пожара 21 октября около 17 часов. Как сообщили в Следственном управлении СКР по Удмуртии, предположительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения.
На сегодняшний день устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.
Загрузка...