Брат с сестрой погибли при пожаре в Ижевске

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: cod34.ru
Брат с сестрой погибли в огне в одном из жилых домов по ул. Оборонная в Ижевске. Тела хозяина дома – 32-летнего мужчины и его 40-летней сестры после тушения пожара 21 октября около 17 часов. Как сообщили в Следственном управлении СКР по Удмуртии, предположительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения.

На сегодняшний день устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.



Загрузка...
Теги
Сарапул творчество убийство Воткинск торговля розыск Ижавто Игра семья бизнес Можга Москва армия здоровье банк кино зоопарк депутат пожар видео религия наркотики природа ДТП ремонт Малая Пурга дороги МВД штраф рейтинг свадьба долг самолет траур Ижевск СМИ вода прокуратура туризм суд Новый год/Рождество Дмитрий Медведев терроризм Удмуртия медицина строительство инвалид физкультура преступление оружие звезда Ува Владимир Путин Госсовет УР бюджет выставка футбол дети безопасность промышленность полиция МЧС алкоголь погода Балезино конкурс фестиваль правительство пенсия Россия ГЖД ЖКХ Украина школа транспорт ГИБДД спортсмен лес США Александр Волков хоккей ветеран образование Глазов пристав музыка финансы мода выборы Интернет СКП ИжГТУ животные Голливуд телевидение технологии Завьялово занятость молодежь праздник
Все теги
Яндекс.Погода