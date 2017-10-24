Доказано, что собаки могут выявить рак у человека

Опубликована: Сегодня 09:45



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В итоге из четырех образцов мочи здоровых пациентов и больных с уже поставленным диагнозом лабрадоры безошибочно определили невидимые маркеры мочи больных раком.Ученые убеждены, что изучение механизма обоняния животных позволит значительно улучшить методики диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях.