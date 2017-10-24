Жительницу Пермского края осудили на 3,5 года за изнасилование бомжа

Опубликована: Сегодня 11:57





33-летняя жительница Прикамья была осуждена на 3 года и шесть месяцев колонии общего режима за изнасилование бездомного, сообщает портал "Пропермь.ру".

Инцидент произошел в городе Чернушка Пермского края в августе прошлого года. Женщина воспользовалась беспомощным состоянием 53-летнего мужчины. Бездомного избивали на протяжении двух дней. Преступница воспользовалась его беспомощностью и из-за личной неприязни совершила с ним "действия сексуального характера".

Суд признал женщину виновной.