Жительницу Пермского края осудили на 3,5 года за изнасилование бомжа

Опубликована: Сегодня 11:57

33-летняя жительница Прикамья была осуждена на 3 года и шесть месяцев колонии общего режима за изнасилование бездомного, сообщает портал "Пропермь.ру". 

Инцидент произошел в городе Чернушка Пермского края в августе прошлого года. Женщина воспользовалась беспомощным состоянием 53-летнего мужчины. Бездомного избивали на протяжении двух дней. Преступница воспользовалась его беспомощностью и из-за личной неприязни совершила с ним "действия сексуального характера". 

Суд признал женщину виновной. 



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