В Ижевске водителя троллейбуса избил наглый автомобилист

Опубликована: Сегодня 11:01

фото: скриншот видео
В Ижевске на остановке «Ударная» автомобилист избил водителя троллейбуса. Инцидент произошел утром во вторник, 24 октября. Как сообщили корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе УМВД России по Ижевску, владелец легковушки мешал проезду общественного транспорта.

«Факт подтверждаем. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Сообщение об инциденте поступило от оператора ИжГЭТ. Водитель троллейбуса был доставлен в больницу. Ему оказывается медпомощь», - рассказали в УМВД.

Известно, что водитель троллейбуса остановился, чтобы высадить пассажиров. Впереди стоял автомобиль без включенных аварийных сигналов. Машина не отъезжала, хотя водитель был за рулем.

«Водитель троллейбуса ему посигналил. После этого вышел и постучался в окно. Водитель легковушки покинул салон и избил водителя троллейбуса, после чего скрылся. Очевидцы зафиксировали номер автомобиля. Он объявлен в розыск», - уточнили в правоохранительном ведомстве.

«К сожалению, лицо данного водителя не засняла. Избил водителя троллейбуса! У мужчины, скорее всего, сотрясение скорую и полицию вызвали. Скрылся с места!», - написала в соцсети ставшая очевидцем происшествия Татьяна Борисова.
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