В Ижевске водителя троллейбуса избил наглый автомобилист

Опубликована: Сегодня 11:01



фото: скриншот видео фото: скриншот видео

«Факт подтверждаем. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Сообщение об инциденте поступило от оператора ИжГЭТ. Водитель троллейбуса был доставлен в больницу. Ему оказывается медпомощь», - рассказали в УМВД.Известно, что водитель троллейбуса остановился, чтобы высадить пассажиров. Впереди стоял автомобиль без включенных аварийных сигналов. Машина не отъезжала, хотя водитель был за рулем.«Водитель троллейбуса ему посигналил. После этого вышел и постучался в окно. Водитель легковушки покинул салон и избил водителя троллейбуса, после чего скрылся. Очевидцы зафиксировали номер автомобиля. Он объявлен в розыск», - уточнили в правоохранительном ведомстве.«К сожалению, лицо данного водителя не засняла. Избил водителя троллейбуса! У мужчины, скорее всего, сотрясение скорую и полицию вызвали. Скрылся с места!», - написала в соцсети ставшая очевидцем происшествия Татьяна Борисова.