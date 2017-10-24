Сидящий под арестом замминистра природных ресурсов Удмуртии Чижов лишился должности

Опубликована: Сегодня 14:04



фото: susanin.news фото: susanin.news

В документе уточняется, что Чижова уволили с 13 октября этого года в связи с утратой доверия. «В связи с неприятием гражданским служащим мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, освободить Чижова Евгения Александровича от должности заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, расторгнуть служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Удмуртской Республики 13 октября 2017 года в связи с утратой доверия», - говорится в тексте.Оказалось, что в конце мая в адрес министерства поступили обращения двух граждан. По результатам проверки были составлены два доклада: ведомственный и Управления по вопросам противодействия коррупции администрации главы и правительства региона. Представленные в них выводы и стали основанием для увольнения.Напомним, что замминистра задержали в конце сентября и арестовали на два месяца. Предполагается, что Чижов умышленно недостоверно рассчитал нормы добычи кабана в тех охотничьих угодьях республики, где отстрел животных был запрещен. В результате погибло более 200 кабанов, а ущерб государству оценивается в несколько миллионов рублей. При этом разрешения на охоту Евгений Чижов выдавал своим родственникам и высокопоставленным знакомым.