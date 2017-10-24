Александр Бречалов извинился за бред и попал в 20-ку рейтинга губернаторов-блогеров

Опубликована: Сегодня 14:57





Глава Удмуртии Александр Бречалов занял 6-е место в сентябрьском рейтинге самых цитируемых губернаторов-блогеров, который составила «Медиалогия».

В рейтинге по итогам сентября первые три места заняли глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Аналитики отмечают, глава Удмуртии попал в топ-20 с сообщением о взломе его аккаунта в Твиттере, когда в сентябре Бречалов написал: «Извините за бред, который выкладывали от моего имени в течение последнего часа - меня взломали».