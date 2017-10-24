На пешеходном переходе в Ижевске сбили 16-летнюю девушку

Опубликована: Сегодня 16:06



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

ДТП, в результате которого несовершеннолетний пешеход получила травмы, произошло накануне, 23 октября, напротив дома № 9 по улице Дзержинского. В Госавтоинспекции также отметили, что стаж женщины-водителя «Тойоты Аурис» составляет 2 года.Напомним, что в соответствие с ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ оставление водителем в нарушении ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.