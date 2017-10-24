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На пешеходном переходе в Ижевске сбили 16-летнюю девушку
Опубликована: Сегодня 16:06 В Ижевске женщина за рулем иномарки сбила на нерегулируемом пешеходном переходе 16-летнюю девушку. По сообщению 1 отдела УГИБДД МВД, после происшествия 32-летняя виновница попыталась скрыться, однако в результате незамедлительных и оперативных действий группы розыска ГИБДД была задержана.
ДТП, в результате которого несовершеннолетний пешеход получила травмы, произошло накануне, 23 октября, напротив дома № 9 по улице Дзержинского. В Госавтоинспекции также отметили, что стаж женщины-водителя «Тойоты Аурис» составляет 2 года.
Напомним, что в соответствие с ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ оставление водителем в нарушении ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.
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