Ижевчанка пыталась попасть домой, но над ней надругался уроженец Азербайджана

Опубликована: 24 Октября 2017 г. 17:21

фото: yvision.kz
Проживающий в Ижевске азербайджанец надругался над девушкой, которая стояла на остановке и пыталась остановить такси. В этот день местной жительнице не везло: она не доехала до места назначения, да и время провела не лучшим образом.

Девушка стояла ночью на одной из остановок общественного транспорта в Ленинском районе Ижевска и останавливала проезжающие мимо автомобили, чтобы кто-нибудь отвез ее домой. Ей на беду, в это время мимо ехал 22-летний уроженец Азербайджана, который как раз колесил по городу в поисках приключений. На берегу молодые люди договорились о цене и конечной точки движения, но что-то пошло не так.

По пути парень завернул в безлюдное место и настоятельно порекомендовал спутнице вступить с ним в половую связь. Услышав отказ, водитель достал весомый аргумент - нож, который тут же был приставлен к горлу жертвы с угрозой убийства. Пассажирка смогла выбежать из автомобиля и стала звать на помощь, однако горячо желающий ее иноземец затащил жертву обратно в автомобиль и надругался над ней.

Злоумышленника вскоре задержали и в воскресенье, 22 октября, заключили под стражу. Теперь парню по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством по отношению к потерпевшей) грозит до 10 лет лишения свободы.
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