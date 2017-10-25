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Четырех депутатов в Удмуртии лишили полномочий за сокрытие доходов
Опубликована: Сегодня 08:30 В Удмуртии полномочия четырех депутатов сельских органов местного самоуправления были прекращены досрочно по инициативе прокуратуры Сюмсинского района.
Вопреки законодательству о противодействии коррупции, народные избранники не предоставили сведения о своих доходах и расходах за 2016 год.
В связи с этим 4 депутата из числа советов депутатов муниципальных образований «Сюмсинское», «Кильмезское», «Дмитрошурское» были лишены своих полномочий.
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