При обрушении стены зернохранилища в Удмуртии пострадали две женщины

Опубликована: Сегодня 09:35



фото: agrarnik.ru фото: agrarnik.ru

Накануне, 24 октября, 47-летняя и 53-летняя разнорабочие СПК «Родина» на складе грузили зерно в грузовой автомобиль. Около 10 часов стена одного отсека зернохранилища от давления зерна сломалась. Высыпавшееся зерно придавило женщин, в результате чего они получили различные травмы. Пострадавшие доставлены в больницу, где им в настоящее время оказывается медицинская помощь.На сегодняшний день устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Опрошен специалист по технике безопасности СПК «Родина», назначена судебно-медицинская экспертиза.