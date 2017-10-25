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При обрушении стены зернохранилища в Удмуртии пострадали две женщины
Опубликована: Сегодня 09:35 Две жительницы деревни Старая Игра Граховского района получили травмы после обрушения стены зернохранилища. По данному факту следователями начата служебная проверка.
Накануне, 24 октября, 47-летняя и 53-летняя разнорабочие СПК «Родина» на складе грузили зерно в грузовой автомобиль. Около 10 часов стена одного отсека зернохранилища от давления зерна сломалась. Высыпавшееся зерно придавило женщин, в результате чего они получили различные травмы. Пострадавшие доставлены в больницу, где им в настоящее время оказывается медицинская помощь.
На сегодняшний день устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Опрошен специалист по технике безопасности СПК «Родина», назначена судебно-медицинская экспертиза.
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