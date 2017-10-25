В Ижевске осудили совершивших вооруженное нападение на АЗС мужчин

Опубликована: Сегодня 10:41

фото: скриншот видео МВД по Удмуртии
В Удмуртии вынесли приговор двум местным жителям, совершившим разбойное нападение на АЗС. Мужчин 1976 г.р. и 1978 г.р. признали виновными по ч.3 ст.162 УК РФ (Разбойное нападение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия).

В вечернее время злоумышленники в масках и спецодежде дорожных рабочих вошли в помещение автозаправочной станции, расположенной в Первомайском районе Ижевска, и, угрожая администратору АЗС пистолетом, похитили из кассы деньги. После того, как администратор нажала тревожную кнопку, один из нападающих выстрелил в нее из пневматического пистолета. После этого оба скрылись с места происшествия.

Личность одного из нападавших была установлена сотрудниками экспертно-криминалистического центра МВД. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали обоих преступников. Одному из подсудимых суд вынес приговор в виде 3 лет лишения свободы, второму - лишение свободы на срок 2 года 2 мес. Приговор вступил в законную силу.


Теги
банк ЖКХ финансы школа рейтинг Владимир Путин физкультура правительство Госсовет УР СМИ штраф долг транспорт футбол Новый год/Рождество музыка Ува МВД ремонт Сарапул пенсия ДТП технологии образование Можга инвалид ГЖД занятость Украина ИжГТУ оружие прокуратура природа семья дети Александр Волков терроризм медицина молодежь ветеран МЧС зоопарк конкурс Ижевск бюджет Игра хоккей самолет лес Глазов праздник дороги бизнес розыск преступление видео армия мода религия ГИБДД строительство свадьба кино спортсмен Дмитрий Медведев Россия пожар траур наркотики Москва здоровье убийство погода Удмуртия выборы США безопасность Балезино депутат фестиваль СКП творчество пристав торговля вода алкоголь звезда промышленность Интернет суд телевидение Голливуд Ижавто выставка животные полиция Малая Пурга туризм Завьялово Воткинск
Все теги
Яндекс.Погода