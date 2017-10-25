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В Ижевске осудили совершивших вооруженное нападение на АЗС мужчин
Опубликована: Сегодня 10:41 В Удмуртии вынесли приговор двум местным жителям, совершившим разбойное нападение на АЗС. Мужчин 1976 г.р. и 1978 г.р. признали виновными по ч.3 ст.162 УК РФ (Разбойное нападение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия).
В вечернее время злоумышленники в масках и спецодежде дорожных рабочих вошли в помещение автозаправочной станции, расположенной в Первомайском районе Ижевска, и, угрожая администратору АЗС пистолетом, похитили из кассы деньги. После того, как администратор нажала тревожную кнопку, один из нападающих выстрелил в нее из пневматического пистолета. После этого оба скрылись с места происшествия.
Личность одного из нападавших была установлена сотрудниками экспертно-криминалистического центра МВД. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали обоих преступников. Одному из подсудимых суд вынес приговор в виде 3 лет лишения свободы, второму - лишение свободы на срок 2 года 2 мес. Приговор вступил в законную силу.