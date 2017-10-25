Губернатор Питера нарушил правило питерского языка, назвав шаверму шаурмой

Опубликована: Сегодня 11:58



Фото сайта meteovesti.ru Фото сайта meteovesti.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вместо принятого в северной столице слова «шаверма» употребил слово «шаурма».

Журналист «Российской газеты» узнал о планах властей запретить размещение ларьков и киосков ближе 100 метров от станций метро. В этой зоне будут только газетные киоски, цветочные павильоны и театральные кассы. Полтавченко в частности сказал: «А пирожки с шаурмой будем убирать».

Директор филиала «Российской газеты» в Петербурге Анжелика Гурская подтвердила, что правительство Питера согласовало текст, в котором Полтавченко сказал именно «шаурма».