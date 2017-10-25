За 2017 год государственный долг Удмуртии вырос на 3,5 млрд рублей

Опубликована: Сегодня 13:01

На 1 октября 2017 года объем госдолга Удмуртии составил 51 млрд 420,5 млн руб., сообщает минфин региона. 

ИА "Удмуртия" сообщает, что за сентябрь 2017 он вырос на 1,5 млрд руб., или на 3% (на 1 сентября 2017 г. — 49 млрд 920,5 млн), а за год — на 3,7 млрд руб., или на 7,8% (на 5 октября 2016 г. — 47 млрд 707 млн).

В структуре госдолга кредиты федерального бюджета составили 45,1% (23 млрд 159,8 млн руб.) кредиты коммерческих банков достигли 35,2% (18 млрд 110,7 млн руб.), на государственные долговые бумаги пришлось 19,7% (10 млрд 150 млн руб.). В сентябре Удмуртия получила бюджетный кредит в размере 4 млрд руб. и коммерческий кредит в 500 млн руб.

Расходы на обслуживание долга Удмуртии на 1 октября 2017 года составили 2 млрд 528,4 млн руб. (месяцем ранее, то есть на 1 сентября — 2 млрд 144,2 млн руб.). Просроченной задолженности нет.



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