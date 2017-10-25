Умер тренер чемпионов-паралимпийцев

Опубликована: Сегодня 14:48

В Ижевске скончался тренер Центра спортивной подготовки Удмуртии Виктор Кузнецов. Сегодня утром ему стало плохо, врачи его госпитализировали, но спасти не смогли.

Заслуженный тренер России и Удмуртии Виктор Кузнецов тренировал спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, руководил региональным отделением Паралимпийского комитета России, был вице-президентом РОО «Федерация физической культуры и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» и тренером «Центра спортивной подготовки Удмуртии». 



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