Умер тренер чемпионов-паралимпийцев

Опубликована: Сегодня 14:48





В Ижевске скончался тренер Центра спортивной подготовки Удмуртии Виктор Кузнецов. Сегодня утром ему стало плохо, врачи его госпитализировали, но спасти не смогли.

Заслуженный тренер России и Удмуртии Виктор Кузнецов тренировал спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, руководил региональным отделением Паралимпийского комитета России, был вице-президентом РОО «Федерация физической культуры и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» и тренером «Центра спортивной подготовки Удмуртии».