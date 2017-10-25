Назлыгуль Насирова из Ижевска стала самой изящной участницей «Татар кызы — 2017»

Опубликована: Сегодня 13:50





Студентку Ижевской государственной медицинской академии Назлыгуль Насирову наградили ноутбуком, признав самой изящной участницей конкурса красоты «Татар кызы — 2017».



Вчера, 24 октября, в уфимском ГКЗ «Башкортостан» завершился конкурс, в котором участвовали 12 девушек из разных регионов России и Казахстана, сообщает ИА "Удмуртия". В финале международного конкурса «Татар кызы — 2017» девушки дефилировали в национальных костюмах, исполнили национальные танцы, продемонстрировали свои способности в творческих постановках.

Победительница шоу «Голос» на Первом канале Дина Гарипова подарила гостям и участницам конкурса самые любимые песни. Кроме того, в концертной части участвовали заслуженные артисты Татарстана и Башкортостана.

Корону победительницы и автомобиль Lada Granta получила Гульназ Гатина. По правилам конкурса в следующем году «Татар кызы — 2018» пройдет на родине победительницы — в Казани.