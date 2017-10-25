Ижсталь лишилась защитника Максима Веревкина, уехавшего играть в клуб КХЛ "Северсталь"

Опубликована: Сегодня 15:27





Защитник ижевской «Ижстали» Максим Верёвкин перешёл в клуб Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» (Череповец), сообщает пресс-служба команды.

Контракт с игроком расторгнут по согласию сторон. Верёвкин приехал в Ижевск этим летом и стал лидером команды по результативности среди игроков обороны. В 17 матчах этого сезона он набрал 9 очков (3 гола и 6 результативных передач) при показателе полезности «-2».

Главный тренер «сталеваров» Сергей Душкин посетовал на кадровые проблемы в обороне и большую нагрузку на защитников: «У нас выпал лимитчик 1998 года рождения с переломом, поэтому приходится играть, практически в три пары. Играют одни и те же — ротация среди защитников минимальная.»