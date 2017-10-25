Переходящего дорогу в неположенном месте мужчину сбили насмерть в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 16:39

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Смертельная авария произошла во вторник вечером, в 19.35 в с. Красногорское. 60-летний водитель автомобиля «Хендай» на неосвещенном участке дороги сбил человека. 46-летний пешеход пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, без светоотражающих элементов на одежде.

В результате ДТП мужчина был госпитализирован, однако через несколько часов от полученных травм скончался в медучреждении.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, что в обязанности пешехода, передвигающегося вне населенного пункта в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости, входит обязательное применение световозвращающих элементов и обеспечение их видимости водителями транспортных средств.

На нерегулируемых переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающего транспортного средства и убедятся, что переход для них будет безопасен.

Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.



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