Переходящего дорогу в неположенном месте мужчину сбили насмерть в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 16:39



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

В результате ДТП мужчина был госпитализирован, однако через несколько часов от полученных травм скончался в медучреждении.Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, что в обязанности пешехода, передвигающегося вне населенного пункта в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости, входит обязательное применение световозвращающих элементов и обеспечение их видимости водителями транспортных средств.На нерегулируемых переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающего транспортного средства и убедятся, что переход для них будет безопасен.Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.