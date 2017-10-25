Фонтан лишил девственности жительницу Сочи

Опубликована: Сегодня 17:28

фото: doodoo.ru
Необычный случай произошел в центральной части Сочи. Несколько студенток первого курса пошли отмечать день рождение одной из них в гости. Употребив некоторое количество алкогольных напитков, девушки решили искупаться в городском фонтане, пишет Newinform.

В какой-то момент одна из девушек присела на сопло фонтана, которое было выключено. Внезапно из него вырвался мощный поток воды, который дефлорировал молодую студентку. На место происшествия прибыли медицинские работники. Они сообщили пострадавшей, что она больше не девственница.

Администрация города предупредила местных жителей, чтобы они соблюдали аккуратность, купаясь в фонтанах города.
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