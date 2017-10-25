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Снег с дождем и усиление ветра придут в Удмуртию в воскресенье
Опубликована: Сегодня 18:15 Температура ниже нуля и слабый снег - таков прогноз синоптиков на ближайшие дни. Как уточнили в Гирометцентре Удмуртии, ночью столбики термометров будут опускаться до -5,-8 °С, днем воздух будет прогреваться до -4,+1 °С.
В воскресенье территорию Удмуртии пересечет атлантический циклон, который принесет с собой снег, переходящий в дождь, усиление ветра и гололед. В дневное время температура воздуха поднимется выше нуля, но в ночь на понедельник ожидается слабый минус, поэтому на дорогах вероятна гололедица.
В первые дни следующей недели циклонический тип погоды и небольшое потепление сохранится, уточнили синоптики.