Снег с дождем и усиление ветра придут в Удмуртию в воскресенье

Опубликована: Сегодня 18:15



фото: poetryclub.com.ua фото: poetryclub.com.ua

В воскресенье территорию Удмуртии пересечет атлантический циклон, который принесет с собой снег, переходящий в дождь, усиление ветра и гололед. В дневное время температура воздуха поднимется выше нуля, но в ночь на понедельник ожидается слабый минус, поэтому на дорогах вероятна гололедица.В первые дни следующей недели циклонический тип погоды и небольшое потепление сохранится, уточнили синоптики.