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Рейсовый автобус загорелся на трассе «Ижевск-Можга»
Опубликована: Сегодня 08:30 Рейсовый автобус загорелся недалеко от Можги, на 82 км федеральной автодороги М-7 «Волга». Произошло это вечером минувшей среды, сообщение о происшествии поступило в 19.28.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, прибывшие на место пожарные сумели быстро потушить пламя. К счастью, никто не пострадал - огонь повредил лишь оборудование в моторном отсеке. Причины возгорания сейчас выясняются.
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