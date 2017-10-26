Рейсовый автобус загорелся на трассе «Ижевск-Можга»

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: 18.mchs.gov.ru фото: 18.mchs.gov.ru

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, прибывшие на место пожарные сумели быстро потушить пламя. К счастью, никто не пострадал - огонь повредил лишь оборудование в моторном отсеке. Причины возгорания сейчас выясняются.