Восьмиклассник сломал ижевчанину ребро и отобрал у него мобильник

Опубликована: Сегодня 09:36



фото: rk.karelia.ru фото: rk.karelia.ru

Причастность 14-летнего ижевчанина к преступлению была установлена полицейскими совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних. Сейчас в отношении подростка возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ – «разбой».