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Восьмиклассник сломал ижевчанину ребро и отобрал у него мобильник
Опубликована: Сегодня 09:36 В Ижевске восьмиклассник избил прохожего, сломав ему ребро, и украл мобильный телефон. Разбойное нападение школьник совершил возле жилого дома по ул. 9-е Января. С травмами потерпевший был госпитализирован.
Причастность 14-летнего ижевчанина к преступлению была установлена полицейскими совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних. Сейчас в отношении подростка возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ – «разбой».
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