В Ижевске судебные приставы провели совместный рейд с налоговиками и сотрудниками ГИБДД

Опубликована: Сегодня 10:46

фото: УФССП по УР
В Ижевске судебные приставы провели совместный рейд с представителями налоговой службы и инспекторами ГИБДД. Произошло это накануне, 25 октября, в рамках информационной акции «Оплати налоги».

В течение месяца приставы совместно с налоговиками вели проверку имущественного положения физических лиц и юридических лиц. В результате проведённых мероприятий судебными приставами фактическим исполнением окончено 3 067 исполнительных производства по взысканию задолженностей по налоговым платежам на сумму 41 млн. 772 тыс. рублей. Наложен арест на имущество должников на сумму 55 млн. 140 тыс. рублей.

В ходе совместного рейда с инспекторами ГИБДД, где основной акцент сделан на розыск транспортных средств должников, не оплативших своевременно налоговые платежи, проверено 56 транспортных средств. На семь автомобилей наложен арест, одна иномарка изъята.


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