В Ижевске судебные приставы провели совместный рейд с налоговиками и сотрудниками ГИБДД

Опубликована: Сегодня 10:46



фото: УФССП по УР фото: УФССП по УР

В течение месяца приставы совместно с налоговиками вели проверку имущественного положения физических лиц и юридических лиц. В результате проведённых мероприятий судебными приставами фактическим исполнением окончено 3 067 исполнительных производства по взысканию задолженностей по налоговым платежам на сумму 41 млн. 772 тыс. рублей. Наложен арест на имущество должников на сумму 55 млн. 140 тыс. рублей.В ходе совместного рейда с инспекторами ГИБДД, где основной акцент сделан на розыск транспортных средств должников, не оплативших своевременно налоговые платежи, проверено 56 транспортных средств. На семь автомобилей наложен арест, одна иномарка изъята.