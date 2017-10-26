Ижевчанин поджег иномарку женщины, испытывая к ней личную неприязнь

Опубликована: Сегодня 12:52

фото: bug.org.ua
У одного из частных домов по ул. Станиславского 57-летний житель Ижевска пытался поджечь автомобиль. Мужчину, который уже был ранее судим, задержали сотрудники полиции и возбудили в отношении него уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, не доведенное лицом до конца по независящим от него обстоятельствам»). Теперь поджигателю грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Выяснилось, что у подозреваемого была личная неприязнь к владелице автомобиля «Шевроле», которая побудила мужчину на поджог ее автомобиля. В вечернее время он облил иномарку горючей жидкостью и поджег, после чего сразу скрылся.

Пламя заметили соседи автовладелицы, начали тушить своими силами, сообщили хозяйке авто, которая позвонила в службу «01».
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