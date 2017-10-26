Ижевчанин поджег иномарку женщины, испытывая к ней личную неприязнь

Опубликована: Сегодня 12:52



фото: bug.org.ua фото: bug.org.ua

Выяснилось, что у подозреваемого была личная неприязнь к владелице автомобиля «Шевроле», которая побудила мужчину на поджог ее автомобиля. В вечернее время он облил иномарку горючей жидкостью и поджег, после чего сразу скрылся.Пламя заметили соседи автовладелицы, начали тушить своими силами, сообщили хозяйке авто, которая позвонила в службу «01».