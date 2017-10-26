Ижевский аэроклуб ДОСААФ задолжал в городской бюджет 8 млн рублей

Опубликована: Сегодня 14:11

Восемь миллионов рублей задолжал в Ижевске аэроклуб ДОСААФ в городской бюджет. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом сообщили на заседании комиссии по ликвидации задолженности по налогам и иным обязательным платежам.

По словам главы города Юрия Тюрина, основную часть суммы составляет задолженность организации по уплате налога на землю, так как аэроклуб размещается на достаточно большой площади. «Она (организация - Прим. ред) продолжает наращивать задолженность, и решения мы не видим. Я надеюсь, что за тот месяц, который мы им в очередной раз дали, они найдут решение и смогут выплатить долги и продолжить деятельность», - сказал Тюрин.

Также глава Ижевска отметил, что 8 млн рублей - это очень большая сумма долга. «Почему здесь не подключается центральный совет ДОСААФ, мне пока не понятно», - добавил градоначальник.

Кроме того, у аэроклуба ДОСААФ есть задолженность по зарплате. По словам начальника организации Викторина Гусева, на сегодняшний день она составляет 70 тыс. рублей. Ликвидировать ее они планируют до конца года.


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