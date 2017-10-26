Ижевский аэроклуб ДОСААФ задолжал в городской бюджет 8 млн рублей

Опубликована: Сегодня 14:11





По словам главы города Юрия Тюрина, основную часть суммы составляет задолженность организации по уплате налога на землю, так как аэроклуб размещается на достаточно большой площади. «Она (организация - Прим. ред) продолжает наращивать задолженность, и решения мы не видим. Я надеюсь, что за тот месяц, который мы им в очередной раз дали, они найдут решение и смогут выплатить долги и продолжить деятельность», - сказал Тюрин.Также глава Ижевска отметил, что 8 млн рублей - это очень большая сумма долга. «Почему здесь не подключается центральный совет ДОСААФ, мне пока не понятно», - добавил градоначальник.Кроме того, у аэроклуба ДОСААФ есть задолженность по зарплате. По словам начальника организации Викторина Гусева, на сегодняшний день она составляет 70 тыс. рублей. Ликвидировать ее они планируют до конца года.