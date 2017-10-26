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В Удмуртии директор учебного заведения осужден за мошенничество
Опубликована: Сегодня 15:28 Виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения признали руководителя одного из учебных заведений дополнительного образования в селе Юкаменское. Ему, как должностному лицу, назначено наказание в виде штрафа в 45 тыс. рублей.
Установлено, что 56-летний мужчина исполнял обязанности директора и преподавателя одного из учебных заведений дополнительного образования. Чтобы искусственно завысить служебную нагрузку, он внес заведомо ложные сведения в документы об укомплектовании учащихся на учебный год.
По ложным сведениям мужчине полагались дополнительные выплаты. Таким способом он незаконно завладел бюджетными средствами в сумме 74,3 тыс. рублей.
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