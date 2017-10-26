В Удмуртии директор учебного заведения осужден за мошенничество

Опубликована: Сегодня 15:28



фото: izvmor.ru фото: izvmor.ru

Установлено, что 56-летний мужчина исполнял обязанности директора и преподавателя одного из учебных заведений дополнительного образования. Чтобы искусственно завысить служебную нагрузку, он внес заведомо ложные сведения в документы об укомплектовании учащихся на учебный год.По ложным сведениям мужчине полагались дополнительные выплаты. Таким способом он незаконно завладел бюджетными средствами в сумме 74,3 тыс. рублей.