На срок до 10 лет могут лишиться свободы двое ижевчан за мобильник и 380 рублей

Опубликована: Сегодня 16:34



фото: hibiny.com фото: hibiny.com

В дежурную часть МВД обратился 34-летний житель Воткинского района и сообщил о преступлении: около 5.30 двое неизвестных мужчин вывезли его в лесопосадку на ул.Бабушкина. Пригрозив ему ножом, бандюги лишили потерпевшего мобильный телефон и деньги - 380 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое местных жителей, 1985 и 1986 года рождения, тут же помещенные в изолятор временного содержания. По ч.2 ст.162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц, с применением оружия) им грозит до 10 лет лишения свободы.