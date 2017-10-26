На срок до 10 лет могут лишиться свободы двое ижевчан за мобильник и 380 рублей

Опубликована: Сегодня 16:34

фото: hibiny.com
Двое жителей Ижевска на одну ночь решили окунуться в прошлое и вспомнить 90-е. А может они были одурманены запрещенными веществами, ведь когда-то их уже поймали за руку и осудили за незаконный оборот наркотиков.

В дежурную часть МВД обратился 34-летний житель Воткинского района и сообщил о преступлении: около 5.30 двое неизвестных мужчин вывезли его в лесопосадку на ул.Бабушкина. Пригрозив ему ножом, бандюги лишили потерпевшего мобильный телефон и деньги - 380 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое местных жителей, 1985 и 1986 года рождения, тут же помещенные в изолятор временного содержания. По ч.2 ст.162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц, с применением оружия) им грозит до 10 лет лишения свободы.



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