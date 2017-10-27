Ижевский концерн «Калашников» сделает журналистам скидку на оружие

Опубликована: 26 Октября 2017 г. 17:41

фото: forum.guns.ru
Ижевский концерн «Калашников» готов предоставить всем сотрудникам СМИ скидку на травматическое оружие, говорится на сайте kalashnikov.media. «Концерн готов предоставить 10% скидку всем сотрудникам СМИ при предъявлении журналистского удостоверения. Кроме того, сотрудники концерна готовы проконсультировать журналистов по вопросам самообороны», — говорится в сообщении.

Одним из поводов такого решения производителя оружия стали неоднократные нападения на журналистов. Последний произошел с ведущей радиостанции «Эхо Москвы» Татьяной Фельгенгауэр. Мужчина нанес ей несколько ножевых ранений. Позже главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что решил усилить безопасность своих журналистов, и всем сотрудникам газеты выдадут травматическое оружие.



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