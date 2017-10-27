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Стала известна дата проведения «Всемирного дня пельменя»
Опубликована: Сегодня 08:30 Следующий «Всемирный день пельменя» отпразднуют в Ижевске 10 февраля 2018 года. Об этом сообщается в официальной группе фестиваля во «ВКонтакте».
Программа мероприятия, которое будет четвертым по счету, пока не опубликована — формат и нововведения мероприятия находятся на стадии согласования.
В этом году на празднике был побит мировой рекорд по поеданию пельменей: за 6 часов порядка 32 тысяч гостей праздника съели 74 059 пельменей.