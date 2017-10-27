Стала известна дата проведения «Всемирного дня пельменя»

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: Миннац УР фото: Миннац УР

Программа мероприятия, которое будет четвертым по счету, пока не опубликована — формат и нововведения мероприятия находятся на стадии согласования.В этом году на празднике был побит мировой рекорд по поеданию пельменей: за 6 часов порядка 32 тысяч гостей праздника съели 74 059 пельменей.