Стала известна дата проведения «Всемирного дня пельменя»

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: Миннац УР
Следующий «Всемирный день пельменя» отпразднуют в Ижевске 10 февраля 2018 года. Об этом сообщается в официальной группе фестиваля во «ВКонтакте».

Программа мероприятия, которое будет четвертым по счету, пока не опубликована — формат и нововведения мероприятия находятся на стадии согласования.

В этом году на празднике был побит мировой рекорд по поеданию пельменей: за 6 часов порядка 32 тысяч гостей праздника съели 74 059 пельменей.


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