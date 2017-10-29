Бульвар Гоголя в Ижевске откроют в День народного едиенства

Опубликована: 27 Октября 2017 г. 16:58

Фото: КП-Удмуртия

Работы по реконструкции бульвара Гоголя завершаются в Ижевске. Рабочие выкладывают брусчатку, убирают мусор, устанавливают скамейки, сеют траву и т.д. Как ранее уточнял глава Ижевска Юрий Тюрин, они трудятся в две смены.

Отметим, что сегодня, 26 октября, все основные работы, которые начали проводить в июле этого года, должны быть завершены, пишет ИА "Удмуртия". Бульвар откроют 4 ноября, в День народного единства. До этого времени будут устранять мелкие замечания, если таковые поступят. 

Планировалось открыть бульвар 30 сентября, но затем дату дважды переносили.


Теги
Интернет рейтинг Игра дети молодежь зоопарк Александр Волков алкоголь Балезино убийство дороги СМИ Малая Пурга промышленность Дмитрий Медведев футбол Удмуртия животные Сарапул прокуратура оружие наркотики лес ДТП полиция медицина торговля терроризм здоровье религия пожар армия розыск Россия образование фестиваль хоккей Москва ГЖД Новый год/Рождество Ува МЧС преступление ИжГТУ безопасность банк инвалид траур Глазов праздник телевидение Владимир Путин самолет Голливуд спортсмен звезда транспорт США музыка мода вода семья суд физкультура творчество погода бизнес правительство бюджет долг ветеран природа пристав МВД занятость пенсия Завьялово СКП Украина Госсовет УР выборы ГИБДД выставка кино видео Воткинск ремонт финансы технологии школа Ижавто строительство депутат туризм штраф ЖКХ Ижевск свадьба конкурс Можга
Все теги
Яндекс.Погода