Бульвар Гоголя в Ижевске откроют в День народного едиенства

Опубликована: 27 Октября 2017 г. 16:58



Фото: КП-Удмуртия Фото: КП-Удмуртия

Работы по реконструкции бульвара Гоголя завершаются в Ижевске. Рабочие выкладывают брусчатку, убирают мусор, устанавливают скамейки, сеют траву и т.д. Как ранее уточнял глава Ижевска Юрий Тюрин, они трудятся в две смены.

Отметим, что сегодня, 26 октября, все основные работы, которые начали проводить в июле этого года, должны быть завершены, пишет ИА "Удмуртия". Бульвар откроют 4 ноября, в День народного единства. До этого времени будут устранять мелкие замечания, если таковые поступят.

Планировалось открыть бульвар 30 сентября, но затем дату дважды переносили.