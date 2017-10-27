Стали известны фразы, которые хочет слышать любая женщина во время секса

Опубликована: Сегодня 09:42



Фото: Passion.ru Фото: Passion.ru

Австралийский сайт Forktip опросил пять тысяч взрослых женщин на предмет того, какие фразы мужчине стоит говорить во время секса. И полученные результаты удивили многих. Так, например, самыми возбуждающими словами стали "называй меня папочкой".

Девушки также попросили говорить во время секса про то, "как узко у меня там". На третьем месте разнообразные интерпретации того, как мужчине нравится секс с его партнёршей. Тем временем самой раздражающий вещью во время полового акта является слишком много шума. Так что нужно знать золотую середину, пишет "LIFE".