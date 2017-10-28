Спутники-убийцы минобороны России призваны сдерживать противника в космосе

Опубликована: 27 Октября 2017 г. 18:10



Фото: Geektimes Фото: Geektimes

Космические войска России успешно испытали маневрирующий спутник, способный подлетать к другим орбитальным аппаратам, осматривать их и при необходимости перехватывать, сообщили «Известиям» в Минобороны.

В ходе тестов спутник отстыковался от околоземной платформы «Космос-2519», запущенной 23 июня 2017 года. Аппарат, поменяв орбиту, вернулся к платформе и осмотрел ее.

Маневрами военного спутника протестировали наземные и орбитальные средства связи, проверили методики баллистических расчетов и программное обеспечение. Подтверждена возможность автоматической отстыковки спутника от платформы, дистанционного управления его полетом и использования бортового оборудования.

Спутники-убийцы предназначены не только для наблюдения за другими аппаратами. Эти спутники будут выполнять сдерживающую роль в космической военной гонке.