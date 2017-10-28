Спутники-убийцы минобороны России призваны сдерживать противника в космосе

Опубликована: 27 Октября 2017 г. 18:10

Фото: Geektimes

Космические войска России успешно испытали маневрирующий спутник, способный подлетать к другим орбитальным аппаратам, осматривать их и при необходимости перехватывать, сообщили «Известиям» в Минобороны.

В ходе тестов спутник отстыковался от околоземной платформы «Космос-2519», запущенной 23 июня 2017 года. Аппарат, поменяв орбиту, вернулся к платформе и осмотрел ее.

Маневрами военного спутника протестировали наземные и орбитальные средства связи, проверили методики баллистических расчетов и программное обеспечение. Подтверждена возможность автоматической отстыковки спутника от платформы, дистанционного управления его полетом и использования бортового оборудования.

Спутники-убийцы предназначены не только для наблюдения за другими аппаратами. Эти спутники будут выполнять сдерживающую роль в космической военной гонке.


Теги
ДТП Украина Госсовет УР медицина школа Сарапул торговля армия Новый год/Рождество образование Владимир Путин выставка здоровье Малая Пурга пожар штраф кино видео семья дороги оружие Александр Волков Удмуртия туризм религия СКП выборы футбол Можга музыка спортсмен алкоголь звезда телевидение ГЖД зоопарк Воткинск Балезино преступление бюджет Москва Голливуд пенсия творчество траур наркотики хоккей пристав ЖКХ Ижавто животные физкультура Ува транспорт конкурс долг Игра занятость Дмитрий Медведев правительство вода ИжГТУ Глазов фестиваль строительство Россия Интернет самолет природа дети Завьялово промышленность суд МЧС банк СМИ технологии мода финансы терроризм ветеран свадьба депутат инвалид прокуратура ремонт молодежь США Ижевск рейтинг ГИБДД безопасность погода МВД полиция розыск бизнес убийство лес праздник
Все теги
Яндекс.Погода