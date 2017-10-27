В Удмуртии водителей массово проверят на трезвость

Опубликована: Сегодня 10:53

фото: bizbi.ru
Массовые проверки водителей проведут сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии. Профилактические мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей и водителей без прав, либо лишенных такого права, пройдут 27 и 28 октября.

В мероприятии примут участие представители общественной организации ДНД «Дорожный патруль» и формирований правоохранительной направленности.

Кроме того, с водителями проведут беседы о необходимости соблюдения правил ПДД и своевременной уплаты штрафов.

Сотрудники Госавтоинспекции просят сообщать о нарушающих ПДД водителях по телефонам дежурной части 415-700 и 415-701.



Загрузка...
Теги
дети музыка конкурс видео Александр Волков ГЖД физкультура суд Удмуртия пристав ремонт оружие Сарапул Можга инвалид ДТП рейтинг Глазов туризм долг звезда МЧС Балезино зоопарк праздник пожар СМИ Голливуд выставка медицина молодежь Владимир Путин ветеран ЖКХ творчество здоровье лес финансы вода Россия банк животные мода ИжГТУ самолет образование Ижавто транспорт выборы бюджет Украина природа армия убийство штраф Москва Малая Пурга Новый год/Рождество правительство полиция депутат Ува Госсовет УР преступление наркотики алкоголь Игра кино свадьба дороги МВД Ижевск безопасность прокуратура пенсия занятость семья промышленность погода траур США Интернет строительство хоккей школа телевидение футбол спортсмен Воткинск торговля бизнес Дмитрий Медведев Завьялово религия ГИБДД розыск терроризм фестиваль СКП технологии
Все теги
Яндекс.Погода