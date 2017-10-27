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В Удмуртии водителей массово проверят на трезвость
Опубликована: Сегодня 10:53 Массовые проверки водителей проведут сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии. Профилактические мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей и водителей без прав, либо лишенных такого права, пройдут 27 и 28 октября.
В мероприятии примут участие представители общественной организации ДНД «Дорожный патруль» и формирований правоохранительной направленности.
Кроме того, с водителями проведут беседы о необходимости соблюдения правил ПДД и своевременной уплаты штрафов.
Сотрудники Госавтоинспекции просят сообщать о нарушающих ПДД водителях по телефонам дежурной части 415-700 и 415-701.
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