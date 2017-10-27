В Удмуртии водителей массово проверят на трезвость

Опубликована: Сегодня 10:53



фото: bizbi.ru фото: bizbi.ru

В мероприятии примут участие представители общественной организации ДНД «Дорожный патруль» и формирований правоохранительной направленности.Кроме того, с водителями проведут беседы о необходимости соблюдения правил ПДД и своевременной уплаты штрафов.Сотрудники Госавтоинспекции просят сообщать о нарушающих ПДД водителях по телефонам дежурной части 415-700 и 415-701.