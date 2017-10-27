В Сарапуле провели антитеррористические учения

Опубликована: Сегодня 12:04



фото: пресс-служба УФСБ по УР фото: пресс-служба УФСБ по УР

Во время тренировки отрабатывались практические навыки функциональных групп по выявлению и пресечению террористической деятельности.В мероприятии принимали участие сотрудники различных органов, подразделений и организаций: УФСБ России по Удмуртии, МВД по Удмуртской Республике, ГУ МЧС по Удмуртской Республике, ЦССИ ФСО России в Удмуртской Республике, УФСВНГ России по Удмуртской Республике, администрации муниципального образования «Сарапул», Ижевского территориального управления Горьковской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги».Проведенные учения позволили выработать решения, направленные на совершенствование мер по противодействию терроризму и повышение готовности задействованных сил и средств оперативного штаба Удмуртии.