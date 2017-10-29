Светлана Колодкина уходит с поста главы Малопургинского района

Опубликована: 27 Октября 2017 г. 15:47

Глава Малопургинского района уходит со своего поста, сообщает СУСАНИН.

По словам Светланы Колодкиной, ей неизвестно, кто будет в дальнейшем руководить районом.

Ранее Колодкиной предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело по статье 285 было возбуждено в апреле этого года из-за реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. В апреле этого года в районе побывал на тот момент еще врио главы Удмуртии Александр Бречалов. Оказалось, что в 14 многоквартирных домов, построенных в 2013-2017 годах жильцы жалуются на плесень и трещины на стенах, а в некоторых домах туалеты оказались на улице. 



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