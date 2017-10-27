Водитель опрокинувшегося бензовоза погиб в Глазовском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 13:15



фото: glazovlife.ru фото: glazovlife.ru

КамАЗ, ехавший со скоростью 54 км/ч, не вошел в поворот, съехал с дороги и опрокинулся в кювет со стоячей водой. Водитель бензовоза, житель Игры 1965 г. р., погиб.На месте происшествия выехали спасатели, пожарные, врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Причины происшествия выясняются.