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Водитель опрокинувшегося бензовоза погиб в Глазовском районе Удмуртии
Опубликована: Сегодня 13:15 Водитель опрокинувшегося бензовоза погиб в Глазовском районе Удмуртии. Как пишет Glazovlife, ДТП произошло сегодня на 9-м км автодороги «Верхняя Богатырка – Чажай».
КамАЗ, ехавший со скоростью 54 км/ч, не вошел в поворот, съехал с дороги и опрокинулся в кювет со стоячей водой. Водитель бензовоза, житель Игры 1965 г. р., погиб.
На месте происшествия выехали спасатели, пожарные, врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Причины происшествия выясняются.
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