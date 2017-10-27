Водитель опрокинувшегося бензовоза погиб в Глазовском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 13:15

фото: glazovlife.ru
Водитель опрокинувшегося бензовоза погиб в Глазовском районе Удмуртии. Как пишет GlazovlifeДТП произошло сегодня на 9-м км автодороги «Верхняя Богатырка – Чажай».

КамАЗ, ехавший со скоростью 54 км/ч, не вошел в поворот, съехал с дороги и опрокинулся в кювет со стоячей водой. Водитель бензовоза, житель Игры 1965 г. р., погиб.

На месте происшествия выехали спасатели, пожарные, врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Причины происшествия выясняются.



Загрузка...
Теги
финансы животные МЧС США транспорт Ижевск Владимир Путин зоопарк пожар Украина Сарапул образование Александр Волков выборы кино наркотики ЖКХ ГИБДД торговля природа свадьба терроризм инвалид Малая Пурга банк Глазов пристав хоккей здоровье ДТП Москва Игра правительство туризм бюджет рейтинг траур долг Россия дети депутат творчество спортсмен промышленность безопасность вода прокуратура розыск Ува дороги штраф алкоголь Ижавто физкультура Новый год/Рождество СМИ Интернет Удмуртия медицина звезда суд выставка школа лес технологии Можга бизнес строительство видео оружие фестиваль конкурс занятость ИжГТУ Голливуд семья Воткинск преступление ремонт армия погода самолет пенсия полиция молодежь Госсовет УР праздник музыка мода Дмитрий Медведев СКП Завьялово ветеран Балезино убийство футбол ГЖД МВД религия телевидение
Все теги
Яндекс.Погода