Елочные игрушки с алкоголем стали очень популярны в Великобритании

Опубликована: Сегодня 14:26

фото: yaplakal.com
В преддверии рождественских и новогодних праздников в магазины Великобритании среди прочей мишуры, гирлянд и праздничных украшений поступили в продажу необычные елочные игрушки с маркировкой «только для взрослых».

Продавцы решили предложить жителям Соединенного королевства необычные шары, заполненные различными видами крепкого алкоголя — виски, джином и водкой, пишут Известия.

Цена новогоднего украшения составила $24 за штуку, однако игрушки можно приобрести и в наборе по шесть шаров в коробке. Стоимость «пьяного набора» заметно дешевле — всего $41.

Пока необычные елочные игрушки можно приобрести только в Великобритании, однако ближе к Рождеству производитель намерен организовать торговлю сувенирами по всему миру.


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