Девушка родила в поезде на подъезде к Сарапулу

Опубликована: 28 Октября 2017 г. 15:29



фото: ntve.ru фото: ntve.ru

Как сообщает пресс-служба Ижевского линейного отдела МВД на транспорте, на перегоне Агрыз – Сарапул у беременной пассажирки начались схватки. «Данная гражданка, находясь на 9 месяце беременности, отправилась со станции Казань в Екатеринбург. Роды приняли граждане из числа пассажиров поезда. В результате на свет появилась здоровая, крепкая девочка, которую назвали Елизаветой», - рассказали правоохранители.

Молодую маму вместе с новорожденным ребенком доставили в больницу Сарапула.

