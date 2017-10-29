Девушка родила в поезде на подъезде к Сарапулу

Опубликована: 28 Октября 2017 г. 15:29

фото: ntve.ru
В поезде, двигавшемся по территории Удмуртии, пассажирам пришлось принимать роды у 25-летней жительницы Свердловской области. Девушка ехала из Казани в Екатеринбург, но из-за внезапных родов оказалась в сарапульской больнице.

Как сообщает пресс-служба Ижевского линейного отдела МВД на транспорте, на перегоне Агрыз – Сарапул у беременной пассажирки начались схватки. «Данная гражданка, находясь на 9 месяце беременности, отправилась со станции Казань в Екатеринбург. Роды приняли граждане из числа пассажиров поезда. В результате на свет появилась здоровая, крепкая девочка, которую назвали Елизаветой», - рассказали правоохранители.

Молодую маму вместе с новорожденным ребенком доставили в больницу Сарапула.
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