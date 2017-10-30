ГИБДД Удмуртии предупреждает о плохих дорожных условиях

Опубликована: Сегодня 09:06



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Наилучшим решением в данных условиях является использование противотуманных фар, предназначенных для улучшения освещения дороги в условиях недостаточной видимости. На автомобилях должны быть установлены две противотуманные фары, причём их включение должно быть обеспечено совместно с габаритными огнями и освещением регистрационного знака. Согласно требованиям ПДД, в условиях недостаточной видимости противотуманные фары могут использоваться как отдельно, так и совместно с дальним или ближним светом фар.Во время тумана всё внимание необходимо сконцентрировать на дороге, не отвлекаясь на разговоры, приём пищи, курение и т.п. Поскольку дорожные знаки и указатели видны очень слабо, их легко не заметить. Это грозит не только ошибкой в выборе дороги, но и дорожно-транспортным происшествием. Поэтому наблюдение за дорогой должно быть усилено, в чём большую помощь может оказать пассажир, сидящий рядом с водителем.Помните, такая предосторожность спасет вам жизнь и избавит от многих неприятностей на дорожном пространстве.