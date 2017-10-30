|
Ребенок погиб на трассе Ижевск – Сарапул в ДТП с участием трех автомобилей
Опубликована: Сегодня 10:11 Ребенок погиб в аварии с участием трех автомобилей на трассе Ижевск – Сарапул. Как рассказали информагентству «Сусанин» в первом отделе управления ГИБДД по Удмуртской Республике, произошло ДТП в минувшее воскресенье, 29 октября, в 14:50.
По предварительным данным, 29-летний водитель «Рено Логан» при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в «ГАЗель». От удара иномарку откинуло на «Ауди». В аварии погиб 4-летний ребенок, ехавший в «Логане». Кроме того, травмы получили еще два пассажира «Рено» - женщина 1958 года рождения и мужчина 1956 года рождения.
Загрузка...