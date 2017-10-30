Ребенок погиб на трассе Ижевск – Сарапул в ДТП с участием трех автомобилей

Опубликована: Сегодня 10:11

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Ребенок погиб в аварии с участием трех автомобилей на трассе Ижевск – Сарапул. Как рассказали информагентству «Сусанин» в первом отделе управления ГИБДД по Удмуртской Республике, произошло ДТП в минувшее воскресенье, 29 октября, в 14:50.

По предварительным данным, 29-летний водитель «Рено Логан» при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в «ГАЗель». От удара иномарку откинуло на «Ауди». В аварии погиб 4-летний ребенок, ехавший в «Логане». Кроме того, травмы получили еще два пассажира «Рено» - женщина 1958 года рождения и мужчина 1956 года рождения.
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