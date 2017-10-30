Переменчивую погоду с осадками прогнозируют синоптики Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:22

фото: taxilybimoe.ru
Переменчивую погоду предрекают синоптики в ближайшие дни. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, сегодня и завтра ожидаются дожди, которые во второй половине недели сменятся снегом.

Сегодня временами будут идти дожди, которые ко вторнику станут более обильными. С завтрашнего дня и до четверга включительно ожидается сильный ветер, отдельные порывы которого будут составят 15-17 м/с.

1 ноября пойдет мокрый снег с дождем, днем воздух прогреется до +3,+4 °С. В ночь на 2 ноября прогнозируется до -3 °С, днем около 0 °С, и в течение четверга временами снег.

В пятницу, 3 ноября, вероятен небольшой снег и температуры воздуха чуть ниже нуля. В субботу по предварительному анализу на территорию Удмуртии вновь выйдет циклон, в отдельные дни на дорогах ожидается гололедица.
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