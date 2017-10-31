В Удмуртии заключенный на 137 тыс рублей обманул 8 доверчивых граждан

Опубликована: Сегодня 12:32



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«Установлено, что Вершинин, находясь на территории ФКУ ИК-6 УФСИН России по УР, используя мобильное приложение «Друг Вокруг», размещал объявления о получении водительского удостоверения без сдачи экзаменов в УГИБДД МВД по УР либо возврате водительского удостоверения при лишении водительских прав, за денежное вознаграждение», - сообщается на сайте республиканской прокуратуры.Суд признал Вершинина виновным в совершении 6 эпизодов мошенничества, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, а также 2 эпизодов по ч. 1 ст. 159 УК РФ и назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде 3 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком в 3 года.