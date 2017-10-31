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Случайность в день выступления «Русских витязей» в Ижевске уберегла ижевчан от беды
Опубликована: 30 Октября 2017 г. 13:23
Только по счастливой случайности в день выступления пилотажной группы «Русские витязи» в Ижевске не произошло серьезных происшествий, рассказал министр внутренних дел по УР Александр Первухин.
Столица Удмуртии оказалась не готова к такому наплыву зрителей, не было и достаточного числа волонтеров, пишет сайт "Удм Инфо". Число сотрудников полиции не превышало установленные нормативы. МВД по УР не было своевременно проинформировано о предстоящей акции и ее масштабах, отметил А. Первухин: «Мы берём вину на себя, мы согласились с заявкой муниципалитета о том, что будет 5 тыс. зрителей примерно, в действительности было 45 тыс.»
По сообщению министра, из Завьяловского района и городов УР в Ижевск из приехало 11 тыс. машин.
Напомним, «Русские витязи» выступили с авиашоу 21 октября в рамках акции «Военная служба по контракту в вооруженных силах России - твой выбор!». Получасовое шоу вызвало большой ажиотаж. Несколько часов Ижевск стоял в пробках. Общественный транспорт не справился с потоком пассажиров.
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